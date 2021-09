Flight 90 opent deze maand al de deuren

Officieel mogen de discotheken in ons land pas op 1 oktober de deuren openen. Maar in Flight 90 in Opwijk kan er al eerder gefeest worden. De discotheek diende een aanvraag in bij de gemeente voor indoor evenementen op 11 en 25 september. Die aanvraag is nu goedgekeurd. Bezoekers moeten deze maand nog wel in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket. CO2-meters moeten de ventilatie in de zaal controleren.