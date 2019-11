Flup Luppens stopt als serrist

Flup Luppens, de bekende serrist van Soniën uit Jezus-Eik bij Overijse, gaat met pensioen. Flup, 63 intussen, is een begrip in de Druivenstreek. De man heeft samen met zijn broer Pips mee de Vlaams-Brabantse tafeldruif opnieuw op de kaart gezet.

Nu Flup Luppens afscheid neemt van de druiventeelt, blijven er nog zo'n 15-tal serristen over in onze provincie. Flup was zeker één van de bekendere serristen. Hij erfde de liefde voor de druif van zijn vader Raymond Luppens, één van de bezielers van de druif- en wijncoöperatieve Isca en de Druivenfeesten. Na het failissement van de zaak in 1978 namen Flup en Pips een doorstart, met succes.

Soniën groeide uit tot een begrip in de Druivenstreek. Maar Flup wil nu meer tijd vrijmaken voor zijn kleinkinderen, muziek en fietsen. De man is bereid om met kandidaat-overnemers rond de tafel te gaan zitten. Flup wil de nieuwe eigenaar zelf mee opleiden en begeleiden. Zijn broer Pips blijft voorlopig wel nog wijn maken.