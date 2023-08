FOD Financiën ziet af van verhuis naar Asphaltcosite: “Nieuwbouw opnieuw naar de tekentafel”

De FOD Financiën verhuist niet naar een geplande nieuwbouw op de Asphaltcosite. Dat bevestigt de Regie der Gebouwen. In de nieuwbouw zou ook het parket van Halle-Vilvoorde een plek krijgen. "Er moet een nieuw ontwerp gemaakt worden voor de nieuwbouw in Asse", klinkt het bij Francis Adyns, woordvoerder de Regie der Gebouwen.

Enkele maanden geleden werd al duidelijk dat de plannen voor de nieuwbouw op de Asphaltcosite tijdelijk terug de koelkast ingingen. Alle nodige vergunningen zijn afgeleverd om te starten met de bouw, maar toen al werd duidelijk het al zeker tot het voorjaar voor 2024 zou duren voor de werken zouden starten. Het project werd on hold gezet omdat het niet duidelijk was of de FOD Financiën wel z’n intrek zou nemen in de gebouwen. Nu bevestigt de Regie der Gebouwen dat de federale overheidsdienst afziet van een verhuis.

“Sinds corona is het aandeel telewerk exponentieel gestegen”, klinkt het bij Francis Adyns, woordvoerder van de Regie der Gebouwen. “Wij hebben intern met de diensten samengezeten om te bekijken welke diensten nog interesse hadden om naar Asse te gaan. Dat bleek een minderheid te zijn. Anderzijds hadden we bij het voorstel om Halle te verlaten ten behoeve van Asse vele vragen en opmerkingen gekregen dat dit onmogelijk was. De beslissing werd dan ook genomen om vanuit FOD Financiën geen aanwezigheid meer te hebben in Asse, maar wel in Halle te blijven. Asse is dus niet langer nodig voor de FOD Financiën.”

De Regie der Gebouwen had ongeveer 27 miljoen euro klaar voor het project. Maar de plannen moeten worden aangepast. "Er moet een nieuw ontwerp gemaakt worden voor de nieuwbouw in Asse. Dit zal in functie zijn van de aangepaste behoefte van het parket Halle-Vilvoorde, het vredegerecht en het arbeidsauditoraat", besluit Francis Adyns van de Regie der Gebouwen.