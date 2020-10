Forse daling passagiersaantal op Brussels Airport, vrachtvolumes blijven toenemen

Het aantal passagiers op Brussels Airport is ook in september fors gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vorige maand waren er slechts 15,2 % van het aantal passagiers in september 2019. Dat is geen verrassing gezien de huidige omstandigheden. Het vrachtvervoer blijft ondertussen toenemen.