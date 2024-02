De Wemmelse fotoclub De Korrel blaast 25 kaarsjes uit en viert dat met een grote tentoonstelling in GC De Zandloper. Veel mensen zijn geïnteresseerd en komen kijken naar de mooie foto's, er is ook een lezing over nachtfotografie. “Het is niet aan elke club gegeven om 25 jaar te blijven bestaan, actief te zijn én bloeiend te zijn”, zegt Chris Nicasie, voorzitter van fotoclub De Korrel. “De club ontstond in 1999, toen we nog met analoge foto’s werkten. De Korrel telt nu 28 leden, het doel is om in de toekomst ook jonge mensen te motiveren om aan te sluiten zodat ook zij met een ander oog naar Wemmel kijken.”