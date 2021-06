FP Halle-Gooik en Charleroi strijden in testmatchen om Europees ticket

Futsal Project Halle-Gooik zal in testmatchen tegen Futsal Team Charleroi strijden om het Belgische ticket voor de Champions League. Eind juli nemen de ploegen het tegen elkaar op in een ‘best-of-three’.

De futsalcompetitie werd afgelopen seizoen na enkele wedstrijden stopgezet. In tegenstelling tot het seizoen 2019-2020, dat eveneens vroegtijdig beëindigd werd, riep de KBVB geen Belgische kampioen uit. De voetbalbond heeft nu beslist dat het Europese ticket verdeeld zal worden na drie testwedstrijden. Uittredend landskampioen Futsal Team Charleroi neemt het daarin op tegen FP Halle-Gooik. De Pajotten mogen deelnemen op basis van hun resultaten van de afgelopen drie seizoenen. ​

Tijdens de laatste week van juli strijden de twee clubs om het Champions Leagueticket in een ‘best-of-three’. Wie het eerst twee wedstrijden wint, mag België vertegenwoordigen in Europa. FP Halle-Gooik moet nog wel op zoek naar een sporthal om de testwedstrijden af te werken. De thuisbasis van de club, De Bres in Halle, is momenteel een vaccinatiecentrum.