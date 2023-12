De Vlaamse Sportjuwelen zijn de sportprijzen van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Sportjuweel voor het Warmste Sportinitiatief 2023 gaat naar FriS vzw uit Sint-Pieters-Leeuw. FriS zet mensen in beweging en brengt hen tegelijk samen, helpt hen maatschappelijk vooruit of versterkt hun sociaal weefsel.

FriS vzw uit Sint-Pieters-Leeuw viert ondertussen zijn 20ste verjaardag en organiseert sportactiviteiten voor kinderen en volwassenen met een beperking en andere doelgroepen. Iedereen is bij hen welkom. De andere finalisten waren KAA Gent Foundation en KV Zuun Academie, ook uit Sint-Pieters-Leeuw.

"We zijn verrast, want het waren allemaal erg straffe iniatieven, maar we zijn ongelooflijk blij met deze erkenning", klonk het bij Thalia Snoeck van FriS vzw. "Ik wil heel ons team bedanken, van de begeleiders tot de administratieve krachten, en natuurlijk ook onze gasten. Het is dankzij al die mensen dat we een positief verschil kunnen maken."

Een publieksstemming besliste over het Warmste Sportinitiatief.