Frisdrankenproducent Léberg Bronnen failliet verklaard

Frisdrankenproducent Léberg Bronnen in Roosdaal is failliet verklaard. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De drankenproducent zat al een tijdje in slechte papieren. Zo ligt de productie al maanden stil en ontving het personeel het afgelopen jaar amper loon.

Op 10 november verklaarde de handelsrechtbank de bvba achter Léberg Bronen failliet en stelde een curator aan. Het bedrijf zat al een tijd in slechte papieren. De schulden stapelden zich de voorbije jaren alsmaar meer op. Daarnaast spanden verschillende werknemers een rechtszaak aan tegen het bedrijf om hun achterstallig loon op te eisen. De zaakvoerder had tot vorige week tijd om beroep aan te tekenen tegen het vonnis, maar deed dat niet.

De zaakvoerder werkte naar eigen zeggen aan een nieuw businessplan om zijn bedrijf van de ondergang te redden, maar dat is dus niet gelukt. Bij Léberg Bronnen werken een 20-tal mensen. Wat er met de gebouwen zal gebeuren, is niet bekend. Die zijn eigendom van de kleinzoon van de man die het bedrijf 87 jaar geleden opgericht heeft.

Volgens curator Jos Mombaers is er een kans op een doorstart van de activiteiten. “Er zijn al enkele kandidaat-kopers op bezoek gekomen en ik verwacht deze week nog een bod. Ik ben gematigd optimistisch want tussen de kandidaat-kopers zitten enkele grote spelers”, zegt Mombaers in gesprek met Radio 2. “De kans is groot dat de overnemer het voltallige personeel of een aantal mensen in dienst houdt.”