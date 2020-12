Futsalcompetitie herstart begin januari

De futsalcompetitie hervat op vrijdag 8 januari. Het gaat enkel om de competitie in de hoogste klasse. Futsal Project Halle-Gooik staat er aan de leiding.

De futsalploegen mogen vanaf 20 december de trainingen hervatten. Zo kunnen ze zich nog enkele weken voorbereiden voor de heropstart van de competitie op 8 januari. Het gaat enkel om wedstrijden in de hoogste klasse. Er komt ook een strikt protocol. Alle spelers, stafleden en scheidsrechters zullen voor een match getest worden op het coronavirus. Publiek is voorlopig niet toegelaten. Het is de bedoeling om de reguliere competitie volledig af te werken. Er zullen geen play-offs gespeeld worden.