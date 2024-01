Galmaarden maakt zich op voor eeuwenoude Pauwelviering

Zondag is het hoogdag in Galmaarden. In de Pajotse gemeente gaat dan de eeuwenoude Pauwelviering door. Dat betekent een mooie stoet, veel glaasjes jenever en het traditionele gooien van roggebroodjes.

Elke eerste zondag na 25 januari is er in Sint-Paulus, een gehucht van Galmaarden, de Pauwelviering. Het is een folkloristisch feest, ontstaan uit een legende over een witte ruiter. Na de plundering van Galmaarden in de 14de eeuw, bleven er veel lijken liggen op de velden. Daardoor brak de pest uit. Tot plots een witte ruiter verscheen die roggebroodjes uitdeelde. Door het eten van de broodjes verdween de pest. Dee witte ruiter was de heilige Paulus en die wordt in Galmaarden al meer dan 600 jaar herdacht.

Naast een Pauwel wordt er ook al jaar een kinderpauwel verkozen. Jorrit De Borre is Grote Pauwel, de eer van de kinderpauwel is voor Victor Massaer, een leerling van de school in Herhout. “Vandaag is niet alleen de kinderpauwel met erelint in de school, maar ook een aantal leden van de pauwelbende komen dan naar de school”, zegt directeur Peggy De Cooman. “Het is de bedoeling dat de leerkrachten zich verstoppen en moeten gevonden worden door leden van de bende. Als dat lukt moeten ze ‘een cent’ geven. Verder voorziet de bende ook pauwelbroodjes voor de leerkrachten en leerlingen. Deze broodjes zouden ons beschermen en geluk brengen.”

Het mag gezegd worden dat de Pauwelviering bij de familie De Borre enorm leeft. De vader van Jorrit was Pauwel in 1999 Die zijn nonkels in 1985 en 1986 en zijn neven in 1997 en 2007. Eén van die neven is de vader van de huidige kinderpauwel Victor. Jorrit zelf was in 2011 kinderpauwel en ook zijn neven Jenz, Joran en Jonas waren in het verleden al kinderpauwel en Grote Pauwel.