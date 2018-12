Garage Alsemberg zoekt getuigen van ramkraak

Group Ollivier is op zoek naar getuigen van een ramkraak op hun garage aan de Brusselsesteenweg in Alsemberg. Die vond afgelopen weekend plaats en heeft heel wat schade aangericht aan de inkom van de toonzaal.

Op camerabeelden die de garage heeft gedeeld op sociale media is te zien hoe zaterdagnacht 1 december rond 3 uur een kleine stadswagen aangereden komt aan de toonzaal in Alsemberg. Op de beelden is te zien hoe twee man uit de wagen stappen en de toegangsdeuren bij de receptie proberen in te trappen. Tevergeefs.

Vervolgens keren ze richting hun wagen terug en rijden daarmee achteruit de garage binnen, waardoor ze binnen raken. De dieven namen geld, verschillende laptops en autosleutels mee. De daders vluchten met dezelfde wagen waarmee ze de ramkraak pleegden. Mogelijk is de schade aan die auto goed te zien. Wie iets gezien, neemt het best contact op met de politiezone Zennevallei.

Hieronder zie je de camerabeelden: