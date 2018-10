ENGIE Electrael heeft de gascentrale van Vilvoorde opgestart. De gascentrale zal een hele winter lang elektriciteit produceren. Het is één van de maatregelen om een dreigend stroomtekort op te vangen.

De gascentrale in Vilvoorde is goed voor zo’n 255 megawatt. De centrale heeft van de bevoegde overheden de toelating gekregen om elektriciteit te produceren. “We hebben de milieuvergunning en uitbatingsvergunning verkregen en met de eigenaar – EMBG – hebben we een akkoord ondertekend om de centrale te laten draaien tot het einde van de winter,” zegt ENGIE Electrabel.

De gascentrale, die door de eigenaar werd stilgelegd in 2014, kan heel snel ingezet worden zodra er een stroomtekort dreigt. Dat is deze winter het geval omdat bijna alle kernreactoren in het land tijdelijk uitgeschakeld zijn.