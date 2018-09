Gascentrale Vilvoorde levert extra energie

De faciliteitengemeenten LInkebeek en Drogenbos versturen net als Wezembeek-Oppem eigen oproepingsbrieven naast de kiesbrieven die Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte 2 weken terug in opdracht van Vlaams minister Liesbeth Homans reeds verzond. In Sint-Genesius-Rode is over de zaak nog...