Gault&Millau bekroont Monsieur V tot Gastro-Bistro van het Jaar: “Niet gedacht dat prijs zo snel ging komen”

Monsieur V in Linkebeek is door de culinaire gids Gault&Millau verkozen tot Gastro-Bistro van het Jaar. “Chef Jan Verhaert blijft ons gelukkig maken met zijn bistronomische aanpak waarin hij zowel zin voor traditie toont als creatieve kundigheid”, klinkt het bij Gault&Millau.

Chef en eigenaar Jan Verhaert is heel blij met de prijs, maar had die niet zien aankomen, want het restaurant is nog niet zo lang open. “Ik heb altijd gehoopt om zo’n prijs te krijgen, maar we zijn nog maar drie jaar open. Dat is dus wel heel snel. We proberen bistro en gastronomie te vermengen in de gerechten. Al sinds mijn twaalfde ben ik met eten bezig, maar was pas 23 toen ik naar de koksschool ben gegaan. Sindsdien ben ik niet mee uit de keuken gegaan.”

In Monsieur V kookt Jan ook met lokale producten. Een keuken die Gault&Millau beloont met een 13,5 op 20 en dus een individuele prijs. “Een onderscheiding die al het goede bevestigt dat we van zijn keuken vinden, die zowel eenvoudig is maar toch geraffineerd”, aldus de culinaire gids.