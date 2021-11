Gebouwen kleuren oranje tegen geweld op vrouwen

25 november is de ‘Internationale dag tegen geweld op vrouwen’. In verschillende gemeenten kleuren gebouwen oranje in de strijd tegen geweld op vrouwen.

In Hoeilaart wordt het GC Felix Sohie de komende zestien dagen ondergedompeld in een oranje gloed. De gemeente neemt voor de eerste keer deel aan de actie ‘Orange your City/Orange the World'. “Door het centrum van het Hoeilaartse gemeenschapsleven een oranje kleur te geven, willen we een sterk signaal geven”, zegt burgemeester Tim Vandenput. “We willen slachtoffers van geweld tegen vrouwen en hun kinderen laten zien dat ze er niet alleen voor staan en hen aanmoedigen om de stilte te doorbreken.”

Daarom wordt de komende periode de Hulplijn 1712 extra onder de aandacht gebracht. Op dat nummer kan elke vorm van intrafamiliaal geweld gemeld worden. Niet alleen slachtoffers, maar ook getuigen kunnen daarvan melding maken. “Ook op het algemeen noodnummer 101 van de politie kan geweld en misbruik gemeld worden”, vult Vandenput aan. “Onze politiezone Druivenstreek beschikt over de nodige instrumenten om te luisteren naar slachtoffers en hen te helpen.”

In Beersel kleurt het Sociaal Huis zestien dagen oranje op vraag van vrouwenorganisatie Soroptimist Club Beersel-Zennevallei. “Het is een heldere, optimistische kleur voor een toekomst zonder geweld tegenover vrouwen”, verduidelijkt voorzitter Christel Hanssens. “Door de lockdown is intrafamiliaal geweld toegenomen.” Vorig jaar kregen een op de vijf meisjes in Vlaanderen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een op de zeven vrouwen werd slachtoffer van partnergeweld.

‘Horen, zien en ingrijpen’

Op de Grote Markt in Halle voerde Vooruit Halle en Zijkant en Zijn actie. “Met de slogan ‘horen, zien en ingrijpen’ willen we omstaanders overtuigen om in te grijpen”, zegt Valerie Hamelryck van Vooruit Halle. “Een getuige kan tussenbeide komen via de vijf A’s: Anderen betrekken, afleiden, afzonderen, aanspreken en aanwezig blijven. We willen ook het internationaal handgebaar tegen geweld in de kijker plaatsen. Hulpverleners herkennen een slachtoffer wanneer die de duim in het platte hand vouwt en vervolgens de hand sluit.”​