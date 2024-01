"Gedaan met het lozen van afvalwater in de vijver aan de sporthal"

De gemeente Wemmel maakt komaf met afvalwater dat in de natuur terechtkomt. Op enkele plekken in Wemmel is dat nog altijd het geval, zoals bijvoorbeeld in de vijver aan de sporthal. De gemeenteraad keurde daarom drie aanbestedingsdossiers voor rioleringswerken goed. Het afvalwater op die plaatsen zal nu via het rioleringsstelsel worden aangesloten op een waterzuiveringsstation.

Wemmel telt in het totaal zo’n 75 kilometer aan rioleringsbuizen. Maar toch wordt nog niet alle afvalwater afgevoerd via het rioleringsnet naar een waterzuiveringsstation. Er zijn nog zogenaamde blinde vlekken. Dat zijn woningen of hele straten die nog niet zijn aangesloten op het rioleringsnet of waarvan de riolering nog niet is aangesloten op het netwerk naar een waterzuiveringsstation. Het afvalwater daarvan, komt gewoon via waterlopen of grachten in de natuur terecht.

“Dat is het geval voor de huizen in de Ronkel en een deel van de Dijck aan de sporthal in Wemmel”, zegt schepen van Grondgebiedszaken Raf De Visscher (LB Wemmel). “Er is wel een riolering, maar die is niet aangesloten op het rioleringsnet. Het afvalwater komt gewoon in de vijver van de sporthal terecht.” Daar gaat de gemeente nu dus iets aan doen door de riolering te koppelen op het net dat naar een waterzuiveringsstation gaat. Dat is het eerste project.

Een tweede project is gelegen aan de Verijck, de voetweg naar de Lindendreef. Daar ligt er geen openbare riolering ter hoogte van huisnummers 96,98 en 87. Ook aan de Benoitlaan is er nog een knelpunt. Daar is er geen openbare riolering aan het einde van de straat. “Het gaat hier om een kleiner project, maar het moet wel gebeuren”, zegt De Visscher. Het grootste project is dat van de Molenweg. Ook daar willen laat Wemmel het afvalwater van de woningen aansluiten op het rioleringsnet.

“Een exacte raming van de kostprijs voor de drie projecten samen, is nog niet mogelijk. Eerst moeten de aanbestedingen gebeuren en dan pas is ook het exacte definitieve subsidiebedrag gekend." In grote orde zou het gaat om zo'n 2,5 miljoen euro voor de drie projecten samen.

“In grote orde spreken we over zo’n 2,5 miljoen euro voor de drie projecten samen, maar dat bedrag kan nog oplopen, afhankelijk van de prijsoffertes van aannemers.” De uitvoering van de werken in de Molenweg is volgens het gemeenteraadsbesluit voorzien op 125 werkdagen. De gemeentelijke rioolbeheerder Farys is de bouwheer.