Gedumpte auto ontdekt in Zeekanaal Grimbergen

Aan de Westvaartdijk in Grimbergen is vanmorgen een voertuig gevonden in het Zeekanaal Brussel-Schelde. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar er is geen sprake van slachtoffers. Het gaat om een gestolen wagen uit Frankrijk die sinds midden oktober geseind stond.

Het was een passant die rond 9u ter hoogte van de Westvaartdijk 83, vlakbij het kruispunt met de Fabrieksweg het dak van een voertuig zag bovendrijven. Hij verwittigde meteen de hulpdiensten. De brandweer kwam ter plaatse met het duikersteam. “Het staat vast dat er niemand in het voertuig zat,” zegt korpschef Jurgen Braeckmans van de politiezone Grimbergen. “Dat het dak nog zichtbaar is, wil niet zeggen dat de wagen nog maar in het water ligt. Mogelijk is het voertuig vannacht al gedumpt en zit het vast in het slip.” Het voertuig is door de brandweer uit het water gehaald.

Volgens de eerste vaststelling gaat het daadwerkelijk om een gedumpt voertuig. Het chassisnummer was ook weggevijld. "Het is dus duidelijk dat dieven de wagen gedumpt hebben." De motorkap en het voorsteven van de wagen en ook de vier zijdeuren van het voertuig ontbraken. De politie onderzoekt de zaak en zal de eigenaar van de wagen contacteren.