Gedumpte dieren aan de deur niet goed voor toekomst Ark van Pollare

De voorbije weken zijn een aantal hanen en ganzen gedumpt aan de Ark van Pollare. Maar het is niet zo vanzelfsprekend voor het dierenasiel om die dieren zomaar op te vangen. Voor hanen bijvoorbeeld is er eigenlijk een wachtlijst. De achtergelaten dieren lopen vrij rond in de buurt van het asiel, wat voor niemand een goeie zaak is. “Ze berokkenen schade aan de akkers van de landbouwers in de buurt,” klinkt het in Het Nieuwsblad. Ook zorgen ze mogelijk voor gevaarlijke situaties op de Assesteenweg.

Een tijdje geleden werden nog twee hangbuikzwijnen gedumpt aan de Ark van Pollare. Na veel moeite konden medewerkers één van de twee dieren vangen.

Toekomst

De Ark van Pollare hekelt de situatie en wijst er op nu een goeie verstandhouding te hebben met alle buren en dat zo te willen houden. Bovendien verkeert het asiel in de laatste fase om de omgevingsvergunning in orde te brengen en mag er dus niks fout lopen.