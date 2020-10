'Geen acuut gevaar' nadat Kampenhouts echtpaar zonder te reizen overlijdt aan malaria

In Kampenhout zijn op 1 en op 3 oktober twee inwoners overleden aan de gevolgen van malaria. Die tropische ziekte wordt overgedragen door exotische besmette muggen en is uiterst zeldzaam in ons land. Hoe het echtpaar de ziekte opliep, is nog niet duidelijk. Het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoekt de zaak. Burgemeester Leaerts benadrukt: "er is geen acuut gevaar."

Op een persconferentie vanmorgen wil niemand duidelijkheid scheppen over de identiteit van het overleden echtpaar uit Kampenhout, alleen dat het gaat om oudere mensen van meer dan 80 jaar. "We willen absoluut hun privacy vrijwaren," aldus burgemeester Kris Leaerts. Vermoedelijk raakte het echtpaar midden september besmet met malaria. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is de enige mogelijke verklaring van de besmetting dat het echtpaar gestoken is door een Afrikaanse mug die meereisde tot op Brussels Airport en van daaruit in Kampenhout verzeilde.

Perimeter voor onderzoek

Toen het bestuur van Kampenhout het nieuws vernam, zijn er onmiddellijk stappen ondernomen, aldus burgemeester Leaerts. "Er vond een spoedoverleg plaats met het Agentschap Zorg en Gezondheid en met het Instituut Tropische Geneeskunde. Daar werd beslist een perimeter van 500 meter in te stellen rond de woning van het overleden echtpaar en te onderzoeken welke muggenlarven en muggen zich daar bevinden. "Alle inwoners binnen deze omtrek ontvingen vanmorgen ook een brief met meer informatie," zegt Leaerts.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt dat het zo goed als onmogelijk is dat er nog besmettingen volgen, omdat de mug die de ziekte heeft doorgegeven zo goed als zeker dood is, zegt Joris Moonens van het Agentschap. "Die mug moet hier kortstondig aanwezig zijn geweest. Zelf mocht iemand toen gestoken zijn, zou die intussen al malaria moeten hebben ontwikkeld. Mensen moeten dus niet denken dat ze nu nog ziek kunnen worden. Op die moment is er geen enkel risico meer.