Geen algemeen vuurwerkverbod, maar in de praktijk mag het bijna nergens

In bijna alle gemeenten in onze regio is vuurwerk afsteken uit den boze. Toch is er in onze provincie geen algemeen vuurwerkverbod. Provinciegouverneur Jan Spooren vindt dat lokale besturen zelf moeten oordelen of vuurwerk kan. In de meeste gemeenten kan het dus niet, in een beperkt aantal alleen als je een vergunning kreeg. Spooren vraagt gemeenten die een vergunning uitreikten om die nog eens goed te bekijken, gezien er een sterke wind staat vandaag.