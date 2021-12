Geen amateurvoetbal in januari?

De kans is groot dat het amateurvoetbal tijdelijk wordt stopgezet. Tot en met eind januari mag er namelijk geen publiek rondom het voetbalveld staan. Volgens Voetbal Vlaanderen is spelen zonder toeschouwers onhaalbaar voor amateurploegen.

Eerder liet Voetbal Vlaanderen in deze coronacrisis al weten dat amateurvoetbal niet haalbaar is als er geen publiek toegelaten mag worden tijdens wedstrijden. “Zonder fans voetballen heeft geen zin”, reageerde Marc Van Craen eerder al op de verstrengde maatregelen. “Als de maatregel tot en met eind januari geldt, moeten we twee tot drie weekends uitstellen. Dat is nog realistisch. Als het langer wordt, weet ik niet wat de gevolgen zullen zijn. Dan wordt de druk op de kalender wel groot.”

Gisteren was er crisisoverleg tussen Voetbal Vlaanderen en de Waalse tegenhanger ACFF, vandaag volgt de definitieve beslissing. Al is het nu al vrij duidelijk dat de kans groot is dat het amateurvoetbal tijdelijk wordt stopgezet.