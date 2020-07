Geen Druivenfeesten in Overijse, maar wel (een) 'Buitengewone Zomer'

Geen Druivenfeesten deze zomer in Overijse. Door boosdoener Covid19 moest de organisatie een alternatief zoeken en dat is nu gevonden: ‘Buitengewone Zomer’, of een zomer vol openluchtactiviteiten, bijeengesprokkeld door de Overijsenaars zelf.

Volgend weekend gaat Buitengewone Zomer van start met ‘Overijse kampeert’, een weekend met de bedoeling om thuis te kamperen. “We moedigen iedereen aan om ofwel in de eigen tuin een tent op te zetten en zo een samenhorigheidsgevoel te creëren,” steekt Els Vandevaeren van de evenementencel in Overijse van wel. “Een andere mogelijkheid is om te gaan kamperen in camping Druivenland, zij werken mee aan ons evenement.”

Druif-in-cinema

In het totaal zijn vijf activiteiten weerhouden om deze zomer mee aan de slag te zijn. Zo is er half augustus de ‘Druif-in cinema’. “Een groot openluchtfilmweekend,” aldus Vandevaeren. “Iedereen is welkom op kamp Kwadraat, met een dekentje of een kampeerstoel om vanuit het gras films te bekijken.” Tickets daarvoor kan je bestellen vanaf 18 juli.

Mini-badstad

Nog later in augustus wordt Overijse omgetoverd tot een mini-badstad. Mét zand naast de vijver en nog veel meer: “Er komt een soort van springkasteel waar je over kan klauteren en dan in het water belandt. Op een veilige manier natuurlijk,” aldus Vandevaeren. “We zetten redders in die dat garanderen.”

Zoek de druiven

Omdat Overijse de naam van druivengemeente hoog wil houden, staat ook deze zomer de druif centraal. In een zoektocht bijvoorbeeld. “Elke week roepen we iedereen op om op zoek te gaan naar onze tros Leopold-druiven. Die zullen ergens in het straatbeeld te zien zijn. Wie ons een foto van de druiven bezorgt, maakt kan op een mooie prijs.”

Een ideale staycation dus in Overijse, met als kers op de taart een straatfestival op 20 september.

Alle informatie vind je op www.buitengewonezomer.be.