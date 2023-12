Geen enkele windturbine gebouwd in Vlaams-Brabant voorbije jaar

Er is dit jaar geen enkele windturbine in onze provincie gebouwd. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA). Het aantal windturbines in Vlaams-Brabant blijft daardoor steken op 28. Dat aantal ligt ver onder dat van de andere Vlaamse provincies.

Over heel Vlaanderen zijn het voorbije jaar 19 windturbines gebouwd, minder dan de helft dan in 2022. Het totaal aantal turbines in Vlaanderen ligt daarmee op 689. Amper vier procent daarvan ligt in Vlaams-Brabant. Ter vergelijking: Oost-Vlaanderen telt met 221 het meeste aantal turbines van alle Vlaamse provincies. Het lage aantal turbines in onze regio komt voornamelijk door de aanwezigheid van de luchthaven van Zaventem en het feit dat Vlaams-Brabant dichtbevolkt is en er dus vaak beroepsprocedures zijn.

VWEA merkt op dat windenergie meer en meer bijdraagt tot lokale stroomproductie. “En dat ondanks de grote uitdagingen, zoals drastisch stijgende investeringskosten. De sector ziet nog veel mogelijkheden en gelooft sterk in een blijvende groei van windenergie in Vlaanderen”, zegt Maarten Dedeyne, directeur van VWEA.

Er mag dan wel geen windturbine bijgekomen zijn, plannen zijn er wel. Zo hebben Engie en Eoly onlangs een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van windturbines langs de E40 in Affligem. Eoly plant ook een windturbine op de grens van Pepingen en Halle, in de buurt van industriezone Dassenveld. En ook in de industriezones van Mollem en Zellik zijn er plannen voor turbines.