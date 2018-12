Femke Hermans uit Steenhuffel kon haar droom niet waarmaken in Los Angeles. Ze streed er om de wereldtitel bij de supermiddengewichten, maar was niet opgewassen tegen de beruchte Claressa Shields.

Claressa Shields is als tweevoudig Olympisch kampioene een fenomeen in het vrouwenboksen. Femke Hermans wist dan ook dat dit de zwaarste kamp uit het carrière zou worden. Inzet van de kamp waren de wereldtitels bij de WBC, WBA en IBF. In mei won Hermans nog de WBO-wereldtitel.

Shields is al sinds 2012 ongeslagen en bleek gisteren ook meteen te sterk te zijn voor Hermans. Na tien rondes was het over en uit voor Hermans.