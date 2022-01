Geen strengere coronamaatregelen: ‘Kiezen voor stabiliteit’

De afgelopen dagen werden nieuwe recordwaarden opgetekend bij het aantal besmettingen in ons land. “Maandag noteerden we meer dan 27.000 besmettingen. Op dinsdag ligt dat cijfer wellicht nog hoger”, vertelt viroloog Steven Van Gucht. “De belangrijkste oorzaken voor de stijgende cijfers zijn de feestdagen en de omikronvariant. Op basis van de eerste voorspellingen ligt de piek van de vijfde golf half januari. Het aantal ziekenhuisopnames zal wellicht stijgen tot het einde van de maand en kan oplopen tot meer dan 1.000 per dag.”

Tijdens de persconferentie van het Overlegcomité werden de basisregels meermaals benadrukt. “Beperk je contacten, draag een mondmasker, bij voorkeur een FFP2-masker wanneer je tot een kwetsbare groep behoort, wees voorzichtig wanneer je een hoogrisicocontact hebt gehad, ook als je door de aangepaste regels niet meer in quarantaine moet, laat je boosterprik zetten en werk zoveel mogelijk thuis”, riep Van Gucht op. “De omikronvariant is minder ziekmakend, maar verspreidt zich veel sneller. Daardoor kan de impact op de zorg en de scholen groot zijn”, vult premier De Croo aan.

Het Overlegcomité heeft beslist om de huidige coronamaatregelen aan te houden. De beperkingen voor sportwedstrijden, in de cultuursector, voor evenementen en activiteiten, in de horecasector en bij het winkelen blijven dus gelden. Scholen gaan volgende week wel weer open. “Wat betreft telewerken hebben we het advies van de experten niet gevolgd. We behouden de mogelijkheid om één dag per week naar het werk terug te keren. In het bedrijf kan maximaal twintig procent van de werknemers gelijktijdig aanwezig zijn”, verduidelijkt De Croo.