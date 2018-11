Geen vergunning voor Don Bosco in Dilbeek

In Groot-Bijgaarden (Dilbeek) krijgt onderwijscentrum Don Bosco voorlopig geen vergunning voor de bouw van een nieuwe school. De aanvraag werd door het schepencollege afgekeurd op het vlak van mobiliteit, al leidt die beslissing wel tot verdeeldheid binnen het college. Volgens CD&V-schepen van Onderwijs Jef Vanderoost is de weigering een schande en spelen er mogelijk commerciële belangen mee.

Op de hoek van de Hendrik Placestraat met de Sint Wivinadreef in Dilbeek hoopte de Don Bosco-scholengroep tegen 2021 een nieuwe school te bouwen, waar de leerlingen van de Broederschool, de kleuterschool Savio en basisschool Don Bosco terecht kunnen. Maar die droom moet voorlopig opgeborgen worden. Het schepencollege weigerde het project te vergunnen omdat het negatieve gevolgen vreest voor de mobiliteit en omdat er te weinig parkeerplaatsen zouden zijn.

CD&V-schepen van Onderwijs Jef Vanderoost kan zich niet in vinden in de beslissing. Volgens hem zijn er heel veel aanpassingen gedaan en wordt een drogreden gebruikt om een project van een school af te keuren in een gemeente die capaciteitstekorten heeft. Volgens Vanderoost doet de school al voldoende inspanningen door 40 privéparkeerplaatsen te voorzien voor ouders, iets wat geen enkele andere Dilbeekse school doet. Hij denkt dat er andere factoren meespelen, onder meer commerciële belangen. Zo zouden een aantal nieuwe projecten in de buurt banden hebben met toekomstig coaltiepartner Open Vld.

Schepen Quaghebeur (N-VA) ontkent de belangenvermenging met klem.

De school kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing van het schepencollege.