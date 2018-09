Geen vergunning voor logistiek centrum Grimbergen

Zowel in Grimbergen als in Vilvoorde was er de jongste dagen heel wat onrust over de komst van een distributiecentrum langs het zeekanaal. Aan de Darse, een zijarm van het kanaal, wil het bedrijf Goofdman Logistics dat distributiecentrum bouwen. Het terrein is 14 hectare groot, er zouden 86 laad- en loskades komen voor vrachtwagens.

Zowel Grimbergen als Vilvoorde gaf een negatief advies voor de bouw van het centrum en ze werden daarin bijgetreden door de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Minister Schauvliege bevestigt nu de beslissing van de provincie Vlaams-Brabant en weigert een milieuvergunning aan de nv Goodman Logistics.

Volgens de minister blijkt uit het dossier onder andere dat er onduidelijkheden zijn wat betreft mobiliteit. "De werkeljke impact op de verschillende routes in een omgeving met een reeds hoge mobiliteitsdruk is moeilijk in te schatten", aldus de bevoegde minister.