Er komt deze zomer geen WonderWeekend meer in Plantentuin Meise. De organisatie achter het gezinsfestival stopt met het populaire concept. Ondanks meer dan 7.000 deelnemers, blijkt WonderWeekend niet rendabel te zijn. De organisatie overlegt met Plantentuin Meise om het concept onder één of andere vorm op de unieke locatie te laten verder bestaan.

Wat voor een unieke ervaring moet het niet zijn om in Plantentuin Meise samen met je kinderen te overnachten? Het was een ingeving van vier vaders die in 2016 aan het brainstormen gingen.

Het idee rijpte vanuit het besef dat er wel veel festivals voor jongvolwassenen zijn met ook leuke activiteiten voor kinderen. Maar kinderen in een speeltuin laten spelen, terwijl ouders bijvoorbeeld aan de bar zitten, is niet ideaal. Vier vaders wilden in 2016 inspelen op het gebrek aan een écht gezinsfestival en organiseerden zo tijdens die zomer WonderWeekend.

“De eerste editie van WonderWeekend in de Plantentuin van Meise in de zomer van 2016 was met 953 deelnemers een schot in de roos”, zegt Steven De Beukeleer, die één van de vier vaders is die het gezinsfestival mee oprichtte. “WonderWeekend: dat is quality time met heel het gezin. Het is een gezinsfestival waar de activiteiten voor ouders en kinderen voor één keer niet gescheiden worden.”

“Zoals de naam al doet vermoeden, staan verwondering en verbeelding centraal tijdens WonderWeekend. Eten zonder handen, marshmallows bakken aan een kampvuur, een fakkeltocht en overnachten in een kartonnen tent: het WonderWeekend sprak nog voor de start in 2016 al helemaal tot de verbeelding van jong en oud. De locatie van Plantentuin Meise met meer dan 10.000 unieke planten en bomen, is bovendien uniek.”



Uitgegroeid tot groot festival

WonderWeekend groeide in de loop der jaren met een uitgebreid programma, met onder andere het WonderBoekenFestival met optredens van bekroonde jeugdauteurs, een magische avondshow, fakkeltocht, kampvuur, de grootste picknicktafel ooit, workshops, kinderoptredens, theater, dans, shows, noem maar op. Het driedaags gezinsfestival piekte tot 7.000 bezoekers. De overnachtingen waren telkens heel snel uitverkocht. Een dag- en nacht-ticket kon je kopen vanaf 90 euro per persoon.

“Maar het is moeilijk om WonderWeekend rendabel te krijgen”, vertelt Steven. “We hebben wel 7.000 bezoekers, maar zouden nog aan schaalvergroting moeten doen, om het rendabel te maken. Maar met kinderen van 3 à 4 jaar een weekend doorbrengen tussen 20.000 bezoekers, is niet zo comfortabel.”

“We willen het ook familiaal houden. Als je bovendien 150 euro zou vragen, dan prijzen we ons ook uit de markt. Het is niet verwonderlijk dat heel wat kleinere festivals ermee stoppen. Het is met veel pijn in het hart dat we de beslissing namen om dit jaar geen editie te organiseren. We zijn wel in overleg met Plantentuin Meise om hen de mogelijkheid te bieden om een vervolg te breien aan dit mooie initiatief. Maar of er een vervolg komt en hoe dat eventueel kan gebeuren, moet nog allemaal worden bekeken.”

Directeur Publiekswerking Koen Es van Plantentuin Meise bevestigt dat er gesprekken zijn. “Maar het is nog veel te vroeg om hierover te communiceren”, zegt Koen Es. “Het is allemaal heel pril. We bekijken nu alle mogelijkheden voor de toekomst. We hebben altijd een hele fijne samenwerking met de organisatie van WonderWeekend gehad. Het was een mooi initiatief.”