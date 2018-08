2 op de 3 inwoners van de sociale woonwijk Het Houtem in Beersel voelt zich onveilig. Dat concludeert oppositiepartij N-VA op basis van een enquête van agenten in opleiding. Het gemeentebestuur erkent dat er kleine problemen zijn in de wijk, meer vindt de enquête niet representatief en relativeert de heisa.

Gekibbel over onveiligheidsgevoel in sociale woonwijk Beersel

Al enkele maanden klaagt N-VA Beersel de overlast aan in en rond de sociale woonwijk Het Houtem. Gemeenteraadslid Willem Vandenbussche bracht onder meer pakjes marihuana, joints en een knuppel die hij vond in de wijk naar de gemeenteraad om zijn klacht kracht bij te zetten.

“De burgemeester beloofde vorig jaar al extra patrouilles, maar in realiteit zien we daar weinig van. We dringen daarom nog eens aan op extra patrouilles en camerabewaking. We hebben weet van recente klachten over sluikstorten en druggebruik. Het gemeentebestuur schuift de verantwoordelijkheid opnieuw van zich, terwijl uit een enquête blijkt dat 2 op de 3 inwoners van Het Houtem een onveiligheidsgevoel ervaart,” zegt gemeenteraadslid Willem Vandenbussche (N-VA).

Burgemeester van Beersel Hugo Vandaele (CD&V) spreekt van een ‘gevoelige wijk’, maar vindt de enquête niet representatief. “Het gaat om een bevraging van agenten in opleiding van het PIVO in Asse. De cijfers zijn er, maar laat ons eerlijk zijn, om een wetenschappelijk onderbouwde studie gaat het niet. Het Houtem is dan ook geen probleemwijk,” zegt de burgemeester.

Volgens de burgemeester zijn de problemen ook aangepakt, in tegenstelling tot wat de oppositie beweert. “De politie heeft de wijk de voorbije maanden in het oog gehouden. Er was inderdaad overlast van enkele hangjongeren en doorrijdende bromfietsen. Die problemen zijn aangepakt. Bovendien is de wijde omgeving van de woonwijk helemaal niet onveilig. Op een jaar tijd zijn er maar 20 meldingen geweest. Ik heb één klacht ontvangen, en dat was dan nog een mondelinge,” besluit Vandaele.