De provincie Vlaams-Brabant geeft ruim 600.000 euro subsidie voor de aanleg van nieuwe fietspaden in Zaventem en Kapelle-op-den-Bos.

Geld voor nieuwe fietspaden in Zaventem en Kapelle-op-den-Bos

“Beide fietspaden zijn gelegen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, een netwerk dat woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met mekaar verbindt‘, zegt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor mobiliteit. Er wordt ongeveer 218.000 euro voorzien voor het project in Zaventem en 391.000 euro voor het fietspad in de Kuiermansstraat in Kapelle-op-den-Bos.

De nieuwe fietsweg in Zaventem start daar waar de bestaande fietsweg in de Zaventemsebaan nu doodloopt op een bos en loopt tot de rand van het gebied ‘Oasis’, een bouwproject binnen het militair domein. De nieuwe weg is ongeveer 350 meter lang. Tegelijk wordt het kruispunt met de Eversestraat verbeterd voor fietsers.

In Kapelle-op-den-Bos worden in de Kuiermansstraat betonnen fietspaden aangelegd van 1,5 meter breed over een lengte van 1.200 meter. Er komt ook een veiligheidsstrook van 20 cm tussen fietspad en boordsteen, zodat openslaande portieren van geparkeerde voertuigen op voldoende afstand van de fietsers blijven.

De subsidies komen uit het Fietsfonds, een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

