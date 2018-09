Geluidshinder luchthaven: tien Brusselse gemeenten naar de rechter

In juni dagvaardde het Brussels Gewest, nu sluiten Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek, Elsene, Jette, Schaarbeek, Brussel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

Volgens het Brusselse Gewest en de gemeenten neemt de federale overheid geen enkele maatregel om de schendingen van de Brusselse geluidsnormen te stoppen of te verminderen.

Uit een interne nota van de Brusselse regering blijkt dat in meer dan de helft van de gevallen de geluidsnormen worden op de Kanaalzone. Een geluidsmeter in Sint-Pieters-Woluwe zou zelfs in 90% van alle nachtvluchten, een te hoge geluidsnorm aangeven.

Foto: Tom Dhaenens / Brussels Airport