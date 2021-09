Gemeente Asse belooft snelle sloop van Stillemanssite

De buurtbewoners van de Stillemanssite trokken een tijd geleden verschillende keren aan de alarmbel. De aanwezigheid van krakers in de verlaten panden leidde al een paar keer tot branden. Er zijn ook allerlei illegale praktijken aan de gang volgens de buurtbewoners. Zij voelen zich niet meer veilig. De enige oplossing is volgens de gemeente Asse de sloop van de gebouwen. Maar die laat op zich wachten. Volgens projectontwikkelaar Matexi, die er een woonproject wil realiseren, en de gemeente is er licht aan het einde van de tunnel. “Om de problemen aan te pakken en de omgeving veilig te houden, heeft Matexi in samenspraak met de gemeente Asse besloten om de sloop zo spoedig mogelijk verder te zetten”, laat bevoegd schepen Peter Verbiest weten. “De komende weken starten we een juridische procedure om de krakers uit de panden te laten zetten. De sloopaannemer brengt intussen in kaart waar er asbest is op de site. Zodra alle noodzakelijke voorbereidingen in orde zijn, start de aannemer met de afbraak van enkele panden in de Jan Tieboutstraat. In een daaropvolgende fase zal er, later dit najaar, ook werk gemaakt worden van de afbraak van de overige gebouwen.”