Gemeente Kampenhout: “Hellebos niet geschikt voor containerdorp”

De voormalige slipschool in het Hellebos in Kampenhout is niet geschikt om 400 asielzoekers op te vangen. Dat laat de gemeente weten in een aangetekende brief aan de kabinetten van eerste minister Alexander De Croo en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor. “Als de federale regering een vergunning vraagt, zullen we die weigeren”, zegt burgemeester Kris Leaerts.

Vorige week maakte de federale overheid bekend dat het zo’n 400 asielzoekers wil opvangen in containers op de terreinen van de voormalige slipschool in het Hellebos in Kampenhout. Vandaag laat de gemeente Kampenhout in een aangetekende brief aan De Croo en De Moor weten dat het de locatie niet geschikt vindt voor een containerdorp. “Het gaat zowel om technische als juridische redenen, zoals de watervoorziening, riolering en het verkrijgen van een omgevingsvergunning”, zegt burgemeester Kris Leaerts. "Het terrein van de slipschool ligt middenin waardevol natuurgebied. Dat is niet geschikt en onhaalbaar als opvanglocatie."

Deze week ontving de gemeente de kabinetten van eerste minister De Croo en staatssecretaris De Moor. Er vond eveneens een overleg plaats op het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “We hebben naar iedereen geluisterd en ons huiswerk gemaakt. Op basis van de gesprekken hebben we een aangetekende brief gestuurd met de vraag de denkpiste te verlaten en niet in een lange juridische en stedenbouwkundige procedure te verglijden. Als de federale overheid effectief een vergunning zou aanvragen, zal het college die dan ook gemotiveerd weigeren”, aldus Leaerts.

In een reactie laat het kabinet van staatssecretaris de Moor weten dat ze elk aangebracht terrein moet onderzoeken. “De staatssecretaris is al langer op zoek naar een terrein om containers te plaatsen die Europa ter beschikking stelt. Dat is nodig zolang er mensen geen opvang hebben. Ook binnen de regering heeft zijn om geschikte terreinen gevraagd. Het terrein van de slipschool in Kampenhout is aangeboden door de Regie der gebouwen. De staatssecretaris heeft altijd gezegd dat er juridische en technische zaken uit te klaren waren om te zien of dat opvang daar mogelijk is. De analyse daarvan is bezig. Dat is vaker het geval bij een nieuwe opvanglocatie.”