Gemeente Machelen en gemeenteschool Overijse houden inzamelacties voor slachtoffers noodweer

In verschillende gemeenten worden solidariteitsacties op poten gezet voor de slachtoffers van het noodweer van de voorbije dagen. In de Gemeentelijke Basisschool Overijse zamelen kleuterleiders speelgoed in voor de getroffen gezinnen. De gemeente Machelen koopt voor 10.000 euro aan textiel en huishoud- en verzorgingsproducten.

“Onze gemeente is gelukkig gespaard gebleven van de gevolgen van de hevige regenval van de laatste dagen”, zegt burgemeester Steve Claeys, “maar we kunnen niet aan de zijlijn toekijken en willen solidair zijn met de getroffen steden en gemeenten”. De gemeente maakt daarom 10.000 euro vrij voor de aankoop van textiel en huishoud- en verzorgingsproducten. “Ook onze inwoners kunnen textiel, kleding, luiers, speelgoed, kinderboeken en verzorgingsproducten donoren om de slachtoffers te steunen”, vervolgt Claeys. Inwoners kunnen het materiaal afgeven aan GC ’t Kwadrant in Diegem van maandag tot donderdag tussen 14 en 18 uur.

In de Gemeentelijke Basisschool van Overijse hebben de kleuterleidsters beslist om speelgoed uit de klassen aan de getroffen gezinnen te schenken. “Tijdens de zomermaanden ruimen we onze klassen op. Het speelgoed dat we niet meer gebruiken, maar nog wel in goede staat is, brengen we normaal naar de kringloopwinkel”, vertelt één van de kleuterleidsters aan Het Laatste Nieuws. Café Dachterdeer uit Hekele​gm heeft zich aangeboden als inzamelpunt. “Voorlopig verzamelen we kleding, schoenen, knuffels en kuisproducten. Met huisraad zijn de slachtoffers momenteel weinig”, klinkt het bij de cafébaas.

De gemeenten Zemst en Kampenhout krijgen veel vragen van inwoners en verenigingen die hulp willen bieden. “We steunen deze initiatieven, maar vragen om nog even geduld te hebben”, melden beide gemeenten. “De federale overheid en het nationale crisiscentrum bekijken hoe ze de steun op een efficiënte manier kunnen organiseren. Het is belangrijk dat de juiste middelen bij de juiste personen en op de juiste plaatsen terecht komen.”

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West​