Gemeente Machelen: "Geen kaalslag op begraafplaats"

Op de begraafplaats in Machelen staan honderden bordjes voor de graven. Volgens Heemkundige Kring Machala is dat het teken dat die verdwijnen. Fout, zegt de gemeente Machelen. “Wij kunnen een graf maar pas beschouwen van lokaal historisch belang wanneer de concessie vervalt of de familie niet de keuze heeft om te verlengen”, legt algemeen directeur van de gemeente Machelen Daniël Schell uit. “We hebben eerst de families de keuze gegeven of ze de concessie nog wilden verlengen, daarom zijn de bordjes blijven staan. Die procedure is nu achter de rug. Intussen konden we de volgende stap zetten waarbij werd bepaald welke graven voor ons van lokaal historisch belang zijn.”

Zo heeft de gemeente beslist dat geen enkel graf in de centrale dreef verdwijnt, dus ook niet het beschermde kapelgraf van de familie Rittweger. “Maar ook dat van oud-burgemeester Meert verdwijnt niet, en evenmin dat van kunstschilder Eugène Plasky. De gemeente Schaarbeek vroeg zelf om de grafsteen te hebben, maar we hebben beslist om hem in Machelen te laten liggen”, aldus Daniël Schell. “Ook de percelen van de oudstrijders en verzetsstrijders blijven onaangeroerd. Het perceel van de kinderen onder de 12 jaar blijft zo behouden en daar zal ook een sterretjesboom komen.”

Tussen de 1.000 en 1.300 graven verdwijnen. Nabestaanden kunnen wel een naamplaatje op verschillende nieuwe kunstwerken laten zetten. Verder komt er een natuurbegraafplaats en wordt de strooiweide uitgebreid met een wandelpad. De herinrichting moet ook het onderhoud makkelijker maken. “En ook niet onbelangrijk: deze begraafplaats heeft zijn vorm gekregen na 1930”, vult Schell aan. “Toen lag die aan de rand van de gemeente. Door de groei van de gemeente kan dit nu een groene long zijn tussen vier wijken, daarom willen we zoveel mogelijk ontharden en vergroenen. Zodanig dat de mensen hier rustig kunnen doorwandelen. Ook dat vinden we belangrijk.”