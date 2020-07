Gemeente wil loungebar sluiten na schietpartij

Het gemeentebestuur van Asse wil loungebar Cigno in deelgemeente Zellik sluiten. Eind vorige week werd de bar beschoten. “Als de zaakvoerder niet ingaat op ons voorstel, dan gaan we hem vragen om zijn zaak om te bouwen tot een gewone brasserie of taverne”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Eind vorige week werd loungebar Cigno aan de Brusselsesteenweg in Zellik onder vuur genomen. Een wapendeskundige en het labo gingen ter plaatse. “De negen kogels die afgevuurd werden op de gevel komen uit een Kalasjnikov”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “Het zijn zeker geen lichte feiten, want een Kalasjnikov is een oorlogswapen. We gaan het schietincident dan ook heel grondig onderzoeken.” Op het moment van de feiten was de zaak gesloten. Er raakte niemand gewond. De daders zijn voorlopig spoorloos. Ook naar het motief is het gissen.

De gemeente wil nu dat de zaakvoerder zijn shishabar sluit. Anderhalf jaar geleden werd de zaak al gesloten door de burgemeester. “Tijdens een controleactie werden er toen te hoge CO-waarden vastgesteld door het gebruik van waterpijpen”, verduidelijkt schepen Jan De Backer, die samen met de burgemeester bevoegd is voor integrale veiligheid. “We krijgen ook klachten over geluidsoverlast en illegale straatraces.”

Als de zaakvoerder zijn zaak niet wil sluiten, gaat het gemeentebestuur aan hem voorstellen om zijn zaak om te bouwen tot een gewone brasserie of taverne. “Daar hebben de inwoners van Zellik nog iets aan, want momenteel komen de vaste klanten vooral uit Brussel”, besluit De Backer.