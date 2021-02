Gemeentelijke Basisschool Relegem sluit de deuren na besmettingen

De besmettingen gebeurden in een periode van veertien dagen. Omdat het om individuele gevallen gaat en er mogelijk contacten geweest zijn binnen de school, vermoedt de gemeente Asse dat het virus mogelijk ook circuleert in de school. "Het gaat om een sterk vermoeden. Daarom zullen alle leerlingen worden getest. Allicht zal dat gebeuren met sneltests in het triagecentrum in Merchtem, maar we wachten nog af wat haalbaar is", zegt Van den Cruijce.

Ook de piste van een mobiele testbus wordt onderzocht. "Het CLB en alle zorgverstrekkers begeleiden het hele proces. Er is geen reden tot paniek, we zijn wel volop alles aan het voorbereiden. Hoe lang de leerlingen thuis moeten blijven, is niet duidelijk, we wachten de resultaten van de tests daarvoor af", aldus Van den Cruijce.