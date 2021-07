Gemeenten houden inzamelacties voor slachtoffers noodweer

In verschillende gemeenten worden solidariteitsacties op poten gezet voor de slachtoffers van het noodweer van de voorbije dagen. In de Gemeentelijke Basisschool Overijse zamelen kleuterleiders speelgoed in voor de getroffen gezinnen. De gemeente Machelen en de stad Vilvoorde maken dan weer 10.000 euro vrij voor de slachtoffers.

“Onze gemeente is gelukkig gespaard gebleven van de gevolgen van de hevige regenval van de laatste dagen”, zegt burgemeester van Machelen Steve Claeys, “maar we kunnen niet aan de zijlijn toekijken en willen solidair zijn met de getroffen steden en gemeenten”. De gemeente maakt daarom 10.000 euro vrij voor de aankoop van textiel en huishoud- en verzorgingsproducten. “Ook onze inwoners kunnen zaken donoren om de slachtoffers te steunen”, vervolgt Claeys. Inwoners kunnen het materiaal vanaf vandaag aan GC ’t Kwadrant in Diegem afgeven van maandag tot donderdag tussen 14 en 18 uur.

Ook Vilvoorde maakt 10.000 euro vrij voor de getroffen gebieden. "In onze stad zijn bovendien verschillende initiatieven ontstaan. We roepen iedereen op om zich daarvoor te richten tot het samenwerkingsplatform van het Rode Kruis/Croix Rouge", zegt burgemeester Hans Bonte. "We hebben als land altijd een grote solidariteit getoond bij natuurrampen over heel de wereld. Ditmaal kijkt de wereld naar ons. De golven van solidariteit in onze stad zijn hartverwarmend en meer dan nodig. De opkuis en de heropbouw zullen lang aanslepen. Laat ons dan ook die solidariteit even lang vasthouden.”

In de Gemeentelijke Basisschool van Overijse hebben de kleuterleidsters beslist om speelgoed uit de klassen aan de getroffen gezinnen te schenken. Café Dachterdeer uit Hekel​gem heeft zich eveneens aangeboden als inzamelpunt. “Voorlopig verzamelen we kleding, schoenen, knuffels en kuisproducten. Met huisraad zijn de slachtoffers momenteel weinig”, klinkt het bij de cafébaas. In Wemmel was het dan weer de eigenaar van de Press Shop die een succesvolle actie op poten zette. Ook vanuit Ternat vertrokken dit weekend vrachtwagens vol met kledij en dekens richting Luik.

Ook in Zemst is er grote solidariteit met de getroffenen van het noodweer. Vanaf vandaag zet gemeente Zemst een algemeen inzamelpunt ter beschikking. Ook de gemeente Kampenhout ondersteunt initiatieven, maar vraagt nog even geduld. "De federale overheid en het nationaal crisiscentrum onderzoeken hoe al deze hulp op een efficiënte manier georganiseerd kan worden", aldus de gemeente. De gemeente Zaventem organiseerde afgelopen weekend een inzamelactie in de sporthal aan de Steenokkerzeelstraat. Heel wat inwoners van de luchthavengemeenten kwamen er spullen afleveren.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West​