Gemeenten krijgen miljoenen om fietspaden aan te leggen

De subsidies die de gemeenten krijgen voor de aanleg van fietspaden, komen het Vlaamse relanceplan. Voor elke twee euro die een gemeente investeert, legt de Vlaamse overheid via het Plan Kopenhagen één euro bij. De gemeenten in Halle-Vilvoorde krijgen enkele miljoenen uit de pot. Dat bedrag wordt verdeeld over 22 gemeenten.

Asse wil in eerste instantie de fietsveiligheid in het centrum aanpakken. “We willen het centrum fietsveiliger maken, door fietsers meer af te scheiden van het ander verkeer”, zegt burgemeester Koen Van Elsen. “Het is voornamelijk gericht op onze jeugd, zodat zij veiliger naar school kunnen gaan. Tegen volgend schooljaar moeten de werken in het centrum klaar zijn”

Met het geld wordt ook deelgemeente Zellik fietsveiliger gemaakt. "Daar wordt een fietsverbinding gecreëerd tussen de Pontbeek en het centrum van Zellik, waar dan verschillende verdere aansluitingen mogelijk zijn op de fietssnelweg die naar Brussel loopt", aldus Van Elsen.

