Gemeenten organiseren extra ophaalrondes voor beschadigde goederen

In Sint-Pieters-Leeuw zijn er maandag, dinsdag en zaterdag extra ophaalrondes voor inwoners die schade opliepen aan hun inboedel door de wateroverlast. “Ze moeten wel reserveren en woonachtig zijn in een straat waar donderdag 15 juli watersnood heerste”, verduidelijkt schepen van Afvalbeleid Brahim Harfaoui.

De gemeente Beersel organiseert vanaf maandag ophaalrondes voor beschadigde huisraad. Inwoners kunnen vanaf die dag telefonisch of via www.beersel.be/waterschade een afspraak maken. In Halle worden de beschadigde goederen dinsdag opgehaald. “Op voorwaarde dat je in een straat woont die af te rekenen kreeg met wateroverlast”, vult bevoegd schepen Johan Servé aan. De inwoners moeten zich telefonisch of via het e-mailadres afval@halle.be melden. “Mogelijk zullen niet alle goederen dinsdag opgehaald kunnen worden”, waarschuwt Servé. “We raden onze inwoners ook aan om voldoende foto’s te nemen van hun beschadigde inboedel voor het schadedossier bij de verzekeringsmaatschappij.”

In Grimbergen zal afvalintercommunale Intradura maandag in enkele straten in Strombeek-Bever en Humbeek kosteloos goederen ophalen. “Via gemeentebestuur@grimbergen.be kunnen inwoners een afspraak maken”, voegt schepen van Afvalbeleid Yves Verberck toe. In de recyclageparken van Grimbergen en Strombeek-Bever kunnen getroffen families hun beschadigde huisraad gratis deponeren tot en met volgende week zaterdag.​