Gemeenten weren zwaar vrachtverkeer uit dorpskernen

Sinds deze week zijn vrachtwagens niet meer welkom op een groot aantal wegen in het centrum van Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise. De gemeenten hebben samen een vrachtroutenetwerk ingevoerd voor verkeer vanaf 7,5 ton. Voor leveringen en andere opdrachten in het gebied geldt een uitzondering.

“We ontvangen al langer klachten over vrachtverkeer in woonwijken en op kleinere, lokale wegen”, klinkt het bij de gemeente Londerzeel. “Ook in onze buurgemeenten is dat het geval.” In het voorjaar kondigden de gemeenten van de politiezone K-L-M aan dat ze een vrachtroutenetwerk over de gemeentegrenzen heen zouden uitwerken. Vanaf deze week wordt doorgaand vrachtverkeer zoveel mogelijk van lokale wegen geweerd.

Aanwijzingsborden moeten de chauffeurs wegwijs maken in het nieuwe routenetwerk. “Het vrachtverkeer kan wel afwijken van de grote assen voor een levering of andere opdrachten”, besluiten de drie gemeenten.