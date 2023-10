Gemeenteraadslid Jonas Van Vaerenbergh verlaat N-VA om Vlaams Belang in Affligem nieuw leven in te blazen

Gemeenteraadslid Jonas Van Vaerenbergh verlaat de N-VA en sluit zich aan bij het Vlaams Belang. Hij moet de Affligemse afdeling van de partij nieuw leven inblazen. In 2006 haalde de partij nog vier zetels, bij de vorige verkiezingen in 2018 had Vlaams Belang zelfs geen lijst. “De ambitie is om met een sterke lijst mee te doen aan de lokale verkiezingen in 2024”, zegt Van Vaerenbergh.