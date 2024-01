Gemeenteraadslid David Hermans zal vanaf de eerstkomende gemeenteraad niet langer deel uitmaken van de N-VA-fractie van Kapelle-op-den-Bos. Hij zal als onafhankelijk raadslid zetelen en geeft zelf geen verdere commentaar. Naar zijn reden is het gissen, maar burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) vermoedt dat een discussie over het toekennen van zwembanen voor de zwemvereniging waar Hermans voorzitter van is, aan de basis kan liggen.

“Door een gebeurtenis laatste maand, kan ik mij spijtig genoeg niet meer betrokken voelen tot de N-VA fractie. Ik meld bij deze dat ik vanaf vandaag uit de fractie stap en als onafhankelijke deze legislatuur ga volmaken. Ook mijn functie als voorzitter van de commissie interne zaken en gemeentelijk vertegenwoordiger in diverse vergaderingen, wens ik niet verder uit te oefenen.” Die mededeling stuurde David Hermans naar het gemeentebestuur. Gevraagd om een reactie, was het antwoord van het betrokken raadslid kort. “Ik zal hier geen commentaar over geven”, zegt Hermans. “Ik ga mijn beslissing niet publiekelijk motiveren. Ik blijf wel zetelen als onafhankelijke in de gemeenteraad.”

Gemeenteraadsvoorzitter Hendrik De Vleeschouwer (N-VA), die ook voorzitter is van de lokale afdeling van N-VA Kapelle-op-den-Bos, reageert verrast op de beslissing van Hermans. “Ik kreeg met oudejaarsavond de e-mail binnen, waarin hij zijn voornemen om uit de partij te stappen, aankondigt”, zegt De Vleeschouwer. “We respecteren uiteraard zijn beslissing, al kan ik ze moeilijk begrijpen, er is bij mijn weten geen politiek probleem. Misschien is er een andere externe reden, privé of met de zwemvereniging Swimkap, die net is gesplitst.” De meerderheid komt door zijn beslissing echter niet in het gedrang. De coalitie N-VA-Groen had 12 op 21 zetels, nu nog (een nipte) 11 op 21 zetels, waarvan dus 8 voor N-VA en 3 voor Groen.”

Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) betreurt de beslissing van David Hermans. “Ik vermoed dat een kwestie over het zwembad en het zwemmen in Kapelle-op-den-Bos aan de basis van zijn beslissing zou kunnen liggen”, zegt burgemeester Huysmans. “Hermans is voorzitter van de Swimkap-vereniging die ook de triatlon organiseert. Er is een nieuwe club opgericht, waardoor ook het aantal beschikbare zwembanen in zwembad De Druppelteen moet worden herverdeeld.” Swimkap kreeg daardoor minder zwembanen. "Is een misnoegdheid hierover de reden voor zijn ontslag uit N-VA? Ik weet het niet. Hij wil er niet over praten, ik vind dat spijtig.”

David Hermans zetelt sinds 2012 voor N-VA in de gemeenteraad. In 2012 was hij met 172 voorkeurstemmen eerste opvolger. In 2018 haalde Hermans 248 voorkeurstemmen. Ook toen werd hij als eerste opvolger gemeenteraadslid. “Hij zal nu als onafhankelijk raadslid zetelen en wordt als voorzitter van de commissie Interne Aangelegenheden vervangen”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Hendrik De Vleeschouwer. “Ook twee mandaten in intercommunales moeten nu opnieuw worden ingevuld.”