Gemeenteraden geven groen licht voor realisatie masterplan CAT-site: “Dat alle neuzen in dezelfde richting staan is een bijzonder gegeven”

Het ambitieuze masterplan voor de CAT-site werd op de gemeenteraad van Vilvoorde goedgekeurd met 22 stemmen voor, 1 tegen en 3 onthoudingen. Ook de gemeenteraad van Machelen omarmde de toekomstvisie voor het 60ha grote gebied: 15 gemeenteraadsleden stemden voor, 4 tegen en er waren 5 onthoudingen. Daarmee werd een ruim draagvlak gemaakt voor de complete vernieuwing van de desolate zone die sinds de sluiting van Renault Vilvoorde bijna onaangeroerd is blijven liggen.

“Dat alle neuzen in dezelfde richting staan is een bijzonder gegeven”, zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). “Het feit dat het masterplan met een overdonderende meerderheid is aangenomen zorgt ervoor dat wat ook het resultaat is van de komende lokale verkiezingen de toekomstige lokale politici altijd kunnen terugvallen op deze uitzonderlijke meerderheid. Geen enkele van de bestuurspartijen heeft zich verzet tegen dit masterplan waardoor de broodnodige zekerheid en stabiliteit aanwezig is het masterplan de komende 15 jaar ook effectief te realiseren.”