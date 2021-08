Gerecht rolt bende autodieven op met linken in Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw

De Federale Gerechtelijke Politie van Leuven heeft dit voorjaar een internationale bende ontmaskerd die zich bezig hield met autodiefstal- en zwendel. Eén van de hoofdverdachten woont in Roosdaal. De andere hoofdverdachte werkt in Sint-Pieters-Leeuw.

Het onderzoek werd vorige zomer opgestart na drie autodiefstallen in Kortenberg en Aarschot. “De dieven onderschepten via een elektronisch systeem het signaal van de autosleutel. Zo konden ze vanop afstand en keyless de voertuigen openen en starten”, meldt het Leuvens parket. De wagens werden overgebracht naar afgelegen loodsen en daarna via de haven van Antwerpen verscheept naar het Afrikaanse continent. De politie kon in het totaal bijna vijftig auto’s terugvinden die door de organisatie gestolen waren.

Eind april en begin mei voerden speurders dertien huiszoekingen uit in België en Nederland. Onder meer een woning in Roosdaal, een bureauruimte en opslagplaatsen in Sint-Pieters-Leeuw werden doorzocht. Er werden bij de huiszoekingen acht verdachten gearresteerd. Een 50-jarige man uit Evere, die werkt in Sint-Pieters-Leeuw, en een 53-jarige Duitse man uit Roosdaal worden door de onderzoekers beschouwd als de hoofdverdachten. De twee mannen zouden de hele trafiek naar verschillende Afrikaanse landen georganiseerd en gefaciliteerd hebben.​