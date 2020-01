Gerenoveerde Skyhall op luchthaven krijgt nieuw leven als evenementenruimte

Op de luchthaven van Zaventem is woensdagavond de gerenoveerde Skyhall feestelijk heropend. De oude vertrekhal zal vanaf maart dienst doen als evenementenzaal. De renovatie duurde drie jaar.

De Skyhall werd in 1958 geopend naar aanleiding van de wereldtentoonstelling ‘Expo 58’. Tot 1994 was de iconisch ruimte de plek waar reizigers vertrokken of toekwamen. Nadien stond de hal lange tijd leeg, tot Brussels Airport drie jaar geleden besliste om de voormalige vertrekhal volledig te renoveren.

“Om de geschiedenis van deze locatie te eren, vonden we het belangrijk om het originele uitzicht van de Skyhall te bewaren”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “We hebben het iconisch plafond en de volledig beglaasde wand van 1.800 m² behouden, maar we hebben bij de renovatie wel moderne en energiezuinige materialen gebruikt.”

De Skyhall krijgt vanaf maart een nieuw leven als evenementenzaal. Er is plaats van 3.000 mensen. “De Skyhall is een unieke plek. Er zijn weinig evenementlocaties die zicht bieden op de landingsbanen en op de vertrek- en aankomsthallen”, vertelt Arnaud Feist. “Daarom zijn we ervan overtuigd dat dit een toplocatie zal worden voor tal van prestigieuze nationale en internationale evenementen.”

Foto: Brussels Airport