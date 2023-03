Gesmokkelde glasaaltjes vrijgelaten in waterlopen

De 400.000 glasaaltjes die op 24 februari werden onderschept op de luchthaven van Zaventem, zijn vrijgelaten in de Vlaamse waterlopen. In het dossier van de smokkel van glasaaltjes zijn zes mensen gearresteerd.

Op vrijdag 24 februari werden op de luchthaven van Zaventem 400.000 glasaaltjes gevonden in een aantal identieke koffers. 6 handelaars gearresteerd die in het bezit waren van een grote hoeveelheid glasaaltjes (jonge palingen). Vandaag zijn de circa 400.000 glasaaltjes vrijgelaten. “Glasaaltjes zijn jonge palingen, waarvan de Europese paling beschermd is door de CITES-overeenkomst voor duurzame handel in bedreigde planten- en diersoorten. Er bestaan verschillende soorten paling, maar de Europese paling is zeer populair bij Aziatische consumenten. De hoge prijzen op de zwarte markt maken dat deze soort uiterst kwetsbaar is voor illegale handel”, legt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir uit.

Zes mensen werden in de zaak gearresteerd. De glasaaltjes werden in beslag en overgedragen aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek dat de glasaaltjes tijdelijk in quarantaine hield. Nu hebben ze een tweede leven gekregen in de Vlaamse waterlopen.