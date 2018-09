Gevaarlijke euthanasiemedicijnen van dierenarts gestolen

Onbekenden hebben de auto gestolen van de Merchtemse dierenarts Filip De Bosscher. “De auto is erg, maar ik maak mij meer zorgen over de medicijnen die in mijn wagen lagen. Die zijn levensgevaarlijk,” zegt de dierenarts.

De feiten speelden zich vorig week donderdag tijdens een consultatie in de Beverstraat in Strombeek. Toen hij buiten kwam na een huisbezoek, bleek de auto gestolen. In de wagen lag onder meer duur werkmateriaal en medicatie. “Alles samen is het zo’n 80.000 euro waard. Verder lagen ook enkele persoonlijke documenten in de wagen, waaronder wapenvergunningen,” aldus Filip .

Vooral de medicijnen baart Filip zorgen. “Het gaat om zware verdovende medicijnen die ik gebruik om dieren te euthanaseren, ketamine (verdovingsmiddel dat ook als recreatieve drug gebruikt wordt, nvdr.) en spuiten. Als die in de verkeerde handen vallen, kan dat zware gevolgen hebben. Ik ben ook bang dat ze die medicijnen zomaar ergens hebben weggegooid,” aldus Filip.

Filip is ongerust en ging al enkele dagen op rij zoeken in het Brusselse. “Ik denk dat ze in de buurt getankt moeten hebben, want de tank van de wagen was bijna leeg. Het is wachten op de toestemming van het parket Halle-Vilvoorde om camerabeelden van benzinestations op te vragen. De politie doet niets meer dan de gestolen auto laten seinen,” reageert de dierenarts ongerust.

Wie iets verdacht gezien heeft, mag contact opnemen met de politie van Grimbergen. “Het gaat om een donkerblauwe Toyota Land Cruiser met zilverkleurige dakrails. Opmerkelijke kenmerken zijn de beschadigde achterbumper en de stickers van een blauw kruis en van de praktijk die op de auto plakken,” besluit Filip.