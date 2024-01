Gevoelstemperatuur tot -10 graden: hoe bescherm jij je tegen Koning Winter?

In Ukkel daalde de temperatuur vanochtend tot -5,5 graden Celsius. Maar het voelt veel kouder aan. “De gevoelstemperatuur wordt berekend uit de temperatuur in combinatie met de gemiddelde windsnelheid”, klinkt het bij NoodweerBenelux. “In de wind kan het een stuk kouder aanvoelen dan uit de wind. Dat verschijnsel staat ook wel bekend als ‘windchill’. Warmteverlies drukken we uit in een gevoelswaarde van de temperatuur. Zo ontstaat dus de term gevoelstemperatuur."

Door de wind, die zo’n 30 kilometer per uur blaast, voelt de temperatuur van -2 graden aan als -10 graden. Maar in het park in Zaventem trekken ze zich maar weinig aan van die koude. “Die koude doet mij niets, zolang het maar droog blijft”, horen we. “Toek ik klein was kwam ik hier op de vijver schaatsen. Het was toen -20 graden, dus -5 of -10 zoals nu is niet erg.”

Ook opvallend, weinig mensen zijn warm ingeduffeld.“Een muts of sjaal heb ik niet mee, handschoenen evenmin”, klinkt het. Anderen zijn dan weer ietsje slimmer. “Er bestaat geen slecht weer, alleen maar slechte kleren.”