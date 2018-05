Gevolgen staking Brussels Airlines zijn nu al te voelen

Hoeveel vluchten maandag worden geschrapt, is nog niet duidelijk. Sommige bronnen gewagen van 75 % geschrapte vluchten. In ieder geval zouden 63.000 klanten van Brussels Airlines in de problemen kunnen komen en voor hen probeert de luchtvaartmaatschappij een oplossing te zoeken. In de mate van het mogelijke zal worden geprobeerd een alternatieve vlucht te zoeken.

Via de website laat Brussels Airlines weten dat het minstens 12 verbindingen zal verzekeren. Het gaat om vluchten naar Kopenhagen, Milaan, Turijn, Nantes, Parijs, Straatsburg, Stocholm, Gôteborg, Berlijn, Hannover en Basel. 2 Vluchten naar New York en Cancun zullen vanuit Düsseldorf opstijgen, een terugvlucht vanuit New York zal in Duitsland landen.